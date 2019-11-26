حركة تنقلات وتغييرات جديدة بشركات البترول

أصدر وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء ومساعدي شركات قطاع البترول، بهدف دعم المواقع البترولية بالقيادات والكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات اللازمة.





وشملت الحركة الجديدة شغل بعض المواقع التى سوف تخلو بخروج شاغليها للتقاعد القانوني، وجاءت الأسماء كالآتي:





- المهندس محمد السيد محمد السيد المليجى رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترول خليج السويس "جابكو".





- المهندس على فاروق على قنديل رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جمسة للبترول.





- المهندس أحمد محمد محمود الشريف رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الحمرا أويل للبترول.





- المهندس عماد عبد القادر محمد سلامة رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أنابيب البترول اعتبارًا من 9 يناير 2020.





- الجيولوجى خالد حمدان السيد مهران مديرًا عامًا تنفيذيًا للشركة الوطنية للخدمات البترولية "نبسكو".





- المهندس محمد السيد محمد عبدالخالق رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة وادى السهل للبترول اعتبارًا من 23 أبريل 2020.





- المهندس توفيق مصطفى محمد الشريف مساعدًا لرئيس الشركة للشئون الهندسية بشركة أنابيب البترول اعتبارًا من 9 يناير 2020.





- المهندس محمد ماجد بخيت عبداللطيف محمد مديرًا عامًا للعمليات وعضوًا بمجلس الإدارة بشركة أنابيب البترول اعتبارًا من 9 يناير 2020.