دي يونج: مواجهة دورتموند مفتاح التأهل للدور المقبل من دوري الأبطال.. وميسي الأفضل في العالم

شدد الهولندي فرانكي دي يونج لاعب وسط فريق برشلونة على أهمية مباراة فريقه غدًا أمام بوروسيا دورتموند الألماني.



ويستضيف برشلونة نظيره بوروسيا دورتموند مساء غد الأربعاء في إطار مباريات الجولة الخامسة من المجموعة السادسة لبطولة دوري أبطال أوروبا.





وقال دي يونج في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"المباراة ستكون مهمة جدا لأنها ستكون مفتاج التأهل للدور المقبل".



وأضاف :" البارسا فريق رائع ، أتأقلم بشكل ممتاز ، نحن نملك أفضل اللاعبين بالعالم ، نعلم أننا نستطيع اللعب بشكل أفضل لكن لسنا بهذا السوء الذي تتحدثو عنه".



وحول المرشح للتتويج بالكرة الذهبية قال :" قلتها مرارا ، ميسي هو الرقم 1 وهو الأفضل ، يستحق الكرة الذهبية على الموسم الذي قدمه".



وأشار :" لست نادما على الإنتقال الأن للبارسا هذا هو حلمي وأنا أحققه ، نعلم أننا نستطيع اللعب بشكل أفضل وسترون ذلك غدا".



وواصل :" كل اللاعبين رحبو بي بشكل رائع ، ربما بوسكيتس كان أكثرهم مساعدة لي".



وزاد :"نحن نعرف أنه يمكننا التحسن، لقد تحدثنا كثيرا حول هذا الأمر في غرفة الملابس، وعملنا كثيرا، يمكننا تحسين أنفسنا، لكننا لا نفعل ذلك بنفس السوء الذي يقوله البعض، غدا يجب علينا الفوز".



وأوضح :"مباراة الغد مهمة، لأن الفوز يضعنا في الصدارة بدون الدخول في حسابات أخرى".



وأتم :"أنا أستمتع حقا بهذا الفريق، إنه شيء رائع، نحن في المجموعة متصدرين، وأيضا في الليجا الصعبة متصدرين، ولكن صحيح انه يمكننا أن نقدم أفضل من ذلك".



ويحتل برشلونة صدارة المجموعة السادسة برصيد 8 نقاط بفارق نقطة وحيدة عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.