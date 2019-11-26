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إلقاء قبض وإخلاء سبيل بكفالة.. مصير شهود الزور بـ "حرق كنيسة كفر حكيم"

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:13 م
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أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
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شهدت جلسة اليوم الثلاثاء أحداث مثيرة في أثناء قيام الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "حرق كنيسة كفر حكيم" بكرداسة والتي قررت منذ قليل تأجيلها لجلسة 3 ديسمبر المقبل لضم الأحراز. 

حيث أمرت المحكمة بإلقاء القبض على شهود الإثبات كل من: عبد الناصر ماهر عبد العزيز، جمعة غالي عبد الرسول، كريم محمد أبو العطا، أحمد محمود أبو سريع،  كما أمرت بإخلاء سبيل الأول والثاني وهم عبد الناصر ماهر عبد العزيز، جمعة غالي عبد الرسول بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهما وفي حالة عدم دفع الكفالة يقرر حبسهم مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد.

كما أمرت بإخلاء سبيل الثالث والرابع وهم كريم محمد أبو العطا، أحمد محمود أبو سريع، بضمان محل إقامتهما على أن يحضروا بالجلسة المقبلة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وحضور الياس إمام رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وكانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل

فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

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