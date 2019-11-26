قبلة ساخنة من حسام الجندي لزوجته على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي (صور)

أثار الفنان حسام الجندي عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيامه بتقبيل زوجته الفنانة التونسية منال الحمروني، خلال العرض الخاص لفيلم "احكيلى"، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.





وحرص حسام الجندي على تقبيل زوجته أمام كاميرات المصورين، على طريقة الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل في مهرجان الجونة السينمائي.





يذكر أن، حسام الجندي عقد قرانه على الممثلة التونسية ​منال الحمروني​، في بداية نوفمبر الجاري في تونس.



وتشاركا حسام الجندي مع الحمروني، سويًا فى مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته فيفي عبده وحورية فرغلى وسامح الصريطي وأحمد كرارة والذى عرض فى رمضان الماضي.