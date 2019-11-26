سارة نخلة عن والدتها: "مش راضية تضحك الحمد لله أنها بصت في الكاميرا" (صور)





ظهرت سارة خلال الصورة مرتدية جاكيت شتويًا باللون الأسود وقبعة باللون الوردي، كما ظهرت والدتها مرتدية جاكيت شتويًا باللون الأسود وبنطالًا "جينز"، وظهر شعرها قصيرًا ومنسدلًا.



علقت سارة نخلة على الصورة قائلة: "مامتي جابتني من باريس على ألمانيا، وفي الأخر مش راضية تتصور صورة واحدة أو حتي تضحك في الصورة الحمد لله أنها بصت في الكاميرا أصلًا".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور نخلة، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "ربي يحفظك ياها"، وأضاف آخر: "الله يسعدها خالتي صبوحة حبيبة قلبي"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا: "ربنا يخليكوا لبعض".



يذكر أن أخر أعمال سارة نخلة شاركت مؤخرًا في مسلسل "نصيبي وقسمتك"، الجزء الثالث، من خلال حكاية بعنوان "كله بالحب"، والتي دورات أحداثها في إطار درامي رومانسي، وشارك في بطولتها عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان شريف سلامة، وأيمن عزب، وإيمان العاصي، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج مصطفى فكري.

نشرت الفنانة سارة نخلة صورة جديدة لها برفقة والدتها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".