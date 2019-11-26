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عاجل - موندو ديبورتيفو تكشف عن الفائز بالكرة الذهبية ballon d'or 2019

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 05:03 م
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ميسي - رونالدو - فان دايك
ميسي - رونالدو - فان دايك
وكالات
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كشفت تقارير صحفية إسبانية بارزة، عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019 المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، والتي سوف تمنح في الثاني من شهر ديسمبر المقبل في حفل كبير يُقام في باريس.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، هوية الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2019.



أوضحت الصحيفة الإسبانية الشهيرة، أن نجم برشلونة ليونيل ميسي هو المفضل للحصول على جائزة الكرة الذهبية لعام 2019 في باريس، 2 ديسمبر (كانون الأول).



وأكدت الصحيفة أن فريق من مجلة فرانس فوتبول كان موجوداً بالفعل في برشلونة للقيام بجلسة تصوير للنجم الأرجنتيني ليو ميسي، ‎وهو دليل على فوزه بالكرة الذهبية هذا العام.



وسجل ميسي 51 هدفاً في جميع المسابقات مع برشلونة في موسم 2018-2019، مما ساعد برشلونة على تأمين لقب آخر في الدوري الإسباني.
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