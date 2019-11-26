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فوز سوهاج والألومنيوم والتليفونات في دوري القسم الثاني

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 05:08 م
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بوابة الفجر
رأفت أمين
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أسفرت نتائج الجولة السادسة للمجموعة الأولى للقسم الثاني مجموعة الصعيد عن فوز فريق بنى سويف على فريق الإعلاميين بهدفين مقابل هدف.

حيث شهد الشوط الأول تقدم بنى سويف بهدف معتز محروس في الدقيقة 6 من الشوط الأول وتعادل الإعلاميين بهدف خالد سعيد في الدقيقة 35 من الشوط الثاني واستطاع كريم أشرف من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 37.

وحقق فريق الألومنيوم الفوز على فريق بترول أسيوط بهدف محمد أحمد في الدقيقة 15من الشوط الثاني، وإهدار مؤمن محسن لاعب الالومنيوم ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ونجح فريق سوهاج في تحقيق الفوز على فريق الفيوم بهدف فرج أحمد في الدقيقة 20 من الشوط الثاني.

وفاز فريق تليفونات بني سويف خارج ملعبة على فريق شبان قنا بهدف نظيف سجله مصطفى كشرى في الدقيقة 5 من الشوط الثاني.

وكان فريق المنيا فاز على فريق ديروط بثلاثية مقابل هدف سجل الأهداف عبد العزيز الشاعر هدفين وبدوى عاشور هدف وسجل هدف ديروط الحسيني أحمد
وتقام غدا مباراة طهطا مع البنك الأهلي.

ترتيب المجموعة الأولى

1- البنك الأهلي 13 نقطة
2- بنى سويف 13 نقطة
3- تليفونات بني سويف 13 نقطة
4- شبان قنا 12 نقطة
5- الألومنيوم 9 نقاط
6- بترول أسيوط7 نقاط
7- المنيا 7 نقاط
8- الإعلاميين 6 نقاط
9- سوهاج 5 نقاط
10- ديروط 5 نقاط
11- الفيوم 4 نقاط
12- طهطا 3 نقاط
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