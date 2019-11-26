هدوء في البورصة الأمريكية بمستهل التعاملات

استهلت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الثلاثاء، على هدوء مع مراقبة متسجدات المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين، بعد أن أعلنت وزارة التجارة الصينية عن التوصل إلى توافق بشأن نقاط الخلاف بالمحادثات التجارية.

وتراجع عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي لأدنى مستوى في 17 شهراً، و ارتفعت أسعار المنازل الأمريكية خلال سبتمبر.





واستقر مؤشر "داو جونز" الصناعي عند مستوي 28059.6 نقطة.





واستقر مؤشر "ناسداك" عند مستوى 8632.3 نقطة.





واستقر مؤشر "ستاندرد آند بورز" عند مستوي 3134.2 نقطة.





واستقر مؤشر الدولار الرئيسي عند 98.330.