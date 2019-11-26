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موعد مباراة ليفربول ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 05:01 م
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ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباراة ليفربول ضد نابولي، حيث يلتقي الفريقين غدًا الأربعاء، على ملعب "سان باولو" في إيطاليا، في إطار منافسات الجولة الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2019-2020.
موعد مباراة ليفربول ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا
ستُقام مباراة ليفربول ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا، غدًا الأربعاء، في تمام الساعة 10 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة 12 بعد منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي ودبي.
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا
وستُذاع مباراة ليفربول ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا على قناة "بي إن سبورتس إتش دي 1" الرياضية المشفرة beIN SPORTS HD 1.
التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا
ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول مباراته أمام نابولي بالتشكيل التالي:-
حراسة المرمى: أدريان.
خط الدفاع: أليكساندر آرنولد - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - آندرو روبرتسون.
خط الوسط: جورجينيو فينالدوم - فابينيو تافاريس - جوردان هندرسون.
خط الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.
ومن المتوقع أن يبدأ نابولي مباراته أمام ليفربول بالتشكيل التالي:-
حراسة المرمى: أليكس ميريت.
خط الدفاع: فوزي غلام - خاليدو كوليبالي - كوستاس مانولاس - جيوفاني دي لورينزو.
خط الوسط: لورينزو إنسيني - فابيان رويز - ألان - خوسيه كاييخون.
خط الهجوم: فيرناندو يورينتي - دريس ميرتينس.
وانتهت المباراة الأولى بين ليفربول ضد نابولي في افتتاح هذه النسخة على ملعب "سان باولو" في إيطاليا، بفوز الفريق الإيطالي بنتيجة 2-0، حيق قدم حامل اللقب مباراة سيئة للغاية وغير مُرضية لجماهير الريدز.
ويسعى ليفربول للفوز على الفريق الإيطالي ليضمن التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في حيث يرفع الريدز رصيده إلى النقطة 12 في المركز الأول حيث يملك حاليًا 9 نقاط.
ويحتل نابولي المركز الثاني برصيد 8 نقاط بعد انتصارين وتعادلين حيث لم يخسر الفريق حتى الآن في تلك النسخة من البطولة الأوروبية، بينما يأتي ريد بول سالزبورج النمساوي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.
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