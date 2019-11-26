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أخبار البورصة المصرية .. 1.1 مليار جنيه قيم التداولات بالبورصة اليوم

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 04:42 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية

قفزت قيم التداولات بالبورصة المصرية اليوم الي 1.1 مليار جنيه ، علي الرغم من تراجع المؤشرات بشكل جماعي، وتراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.3% بضغط من تراجع التجاري الدولي والذي إستحوذ علي نسبة كبيرة من سيولة السوق ،  وشهدت جلسة اليوم التداول على عدد 168 سهماً ارتفع منها 18 سهماً فيما حافظ 34 سهماً آخر على سعر الإغلاق السابق وانخفض 116 سهماً.

وسجل المتعاملون الرئيسيون بالبورصة المصرية تداولات بحوالي 497 مليون جنيه ، فيما سجل سوق خارج المقصورة اليوم تداولات بنحو 42.4 مليون جنيه .

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 خلال جلسة اليوم بنسبة 1.38 بالمائة ليغلق عند مستوى 13781 نقطة ، وتابعه في التراجع  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 بنسبة 0.63 بالمائة ليغلق عند 530.89 نقطة، ونزل المؤشر الأوسع نطاقاً إيجي إكس 100 هامشياً بنسبة 0.87 بالمائة ليغلق عند مستوى 1398 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي  اليوم نحو 6.89 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 701,04 مليار جنيه، مقابل 707,93 مليار جنيه بنهاية تعاملات أمس .


وعلى صعيد تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية اليوم، فقد اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين في  إلى الشراء بصافي بلغ 524.43 مليون جنيه ، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب بنهاية تعاملات اليوم إلى البيع بصافي بلغ 30.29 مليون جنيه، و494.13 مليون جنيه على التوالي.


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