بورصة لندن توافق على صفقة بقيمة 27 مليار دولار مع "رفينيتيف"

وافقت بورصة لندن صفقة استحواذ قيمتها 27 مليار دولار على شركة البيانات والتحليلات رفينيتيف التابعة لوكالة تومسون رويترز التى تملك 45 % من الشركة ، في اتفاق يهدف لتوسيع نطاق أعمال التداول في بورصة لندن وتحويلها إلى أحد كبار الموزعين لبيانات السوق.





وقال دون روبرت رئيس بورصة لندن، إن 99.27 بالمئة من أصوات المقترعين في الاجتماع دعمت الاتفاق بينما دعمت 99.26 بالمئة عزم البورصة إصدار أسهم لسداد قيمة الصفقة المتوقع استكمالها خلال النصف الثاني من 2020.





ومن المزمع إصدر بورصة لندن أسهم جديدة بنحو 14.5 مليار دولار لتمويل الصفقة وتحمل صافي دين الشركة البالغ 12.5 مليار دولار، ليمتلك مساهمو الشركة 37 بالمئة في بورصة لندن لكن بأقل من 30 بالمئة من إجمالي حقوق التصويت.



