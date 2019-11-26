Advertisements
Advertisements
Advertisements

بورصة لندن توافق على صفقة بقيمة 27 مليار دولار مع "رفينيتيف"

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 04:32 م
Advertisements
بورصة لندن
بورصة لندن
وكالات
Advertisements
وافقت بورصة لندن صفقة استحواذ قيمتها 27 مليار دولار على شركة البيانات والتحليلات رفينيتيف التابعة لوكالة تومسون رويترز التى تملك 45 % من الشركة، في اتفاق يهدف لتوسيع نطاق أعمال التداول في بورصة لندن وتحويلها إلى أحد كبار الموزعين لبيانات السوق.

وقال دون روبرت رئيس بورصة لندن، إن 99.27 بالمئة من أصوات المقترعين في الاجتماع دعمت الاتفاق بينما دعمت 99.26 بالمئة عزم البورصة إصدار أسهم لسداد قيمة الصفقة المتوقع استكمالها خلال النصف الثاني من 2020.

ومن المزمع إصدر بورصة لندن أسهم جديدة بنحو 14.5 مليار دولار لتمويل الصفقة وتحمل صافي دين الشركة البالغ 12.5 مليار دولار، ليمتلك مساهمو الشركة  37 بالمئة في بورصة لندن لكن بأقل من 30 بالمئة من إجمالي حقوق التصويت. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

تومسون رويترز بورصة لندن

أخبار تهمك

عاجل.. رد ناري من خالد الغندور على رئيس الزمالك

منذ أقل من ساعة

خبر حزين في مانشستر سيتي يسعد ليفربول

منذ 43 دقيقة

عاجل.. رئيس الزمالك يرفض لعب السوبر الإفريقي بقطر ويكشف عن مؤامرة حبس اللاعبين

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تفاصيل الإتفاق بين الأهلي وكهربا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. نيمار يتعرض لضربة قاضية ضد ريال مدريد

منذ ساعتين

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

الآن

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ حوالي 3 ساعات

عرض أوروبي يهدد صفقة الأهلي النارية

منذ ساعتين و 48 دقيقة

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

الآن

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

الآن

خاص.. أول رد من الكاف على عدم خوض الزمالك السوبر الإفريقي

منذ أقل من ساعتين

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

نجم الأهلي يطلب المشاركة أو الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس الغد.. والعاصمة ترفع حالة الاستعداد القصوى

منذ حوالي 20 ساعة

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق مثير من الأهلي بعد خسارة الزمالك أمام إنبي (صورة)

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

ارتفاع معظم البورصات الخليجية فى أخر جلسات الأسبوع والبحرين تتراجع

الرابحون من صفقة استحواذ شركة أوبر علي "كريم"

أخبار بورصات الشرق الأوسط في ختام تعاملات الأربعاء 27-3-2019

مقابل 70 مليار دولار.. أرامكو تشتري حصة الصندوق السيادي السعودي في "سابك"

ارتفاع جماعى للبورصات الخليجية وأسهم أبوظبي تصعد لأعلى مستوي في 5 سنوات

مصادر: شركة غاز يونانية تسعى لتوسيع أنشطتها في مصر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:13 م

عاجل.. رد ناري من خالد الغندور على رئيس الزمالك

خاص.. أول رد من الكاف على عدم خوض الزمالك السوبر الإفريقي

03:13 م

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

01:57 م

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

09:15 م

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

11:11 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status