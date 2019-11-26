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مؤشر جديد على فوز ميسي بالكرة الذهبية

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 04:41 م
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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 فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن كشفت النقاب عن فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني بجائزة الكرة الذهبية.

 

وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية أن ميسي يعتبر المرشح الأبرز للفوز بالجائزة الموسم الجاري والتي تقدمها مجلة " فرانس فوتبول " الفرنسية كل عام حيث تم غلق باب التصويت على الفائز يوم التاسع من شهر نوفمبر .

 

وأشارت الصحيفة إلى ان ميسي على الرغم من عدم حصوله على بطولة كوبا أمريكا رفقة منتخب بلاده وضياع حلم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع البلوجرانا إلى أنه كان حاسمًا في الكثير من المباريات القارية والمحلية .

 

وفي مؤشر جديد قالت الصحيفة أن وفد من جريدة الفرانس فوتبول المسؤولة عن تقديم الجائزة وصلت اليوم الثلاثاء إلى برشلونة من أجل التصوير مع ميسي بعد تأكد فوزه بالجائزة .


ويتنافس الموسم الجاري ثلاثة لاعبين على لقب الكرة الذهبية وهم البرتغالي كريتستيانو رونالدو نجم فريق نادي يوفنتوس البرتغالي والبلجيكي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول الإنجليزي .

ميسي سينفرد بالرقم القياسي للحصول على الجائزة 

وفي حالة نجح ميسي في الحصول على الجائزة سينفرد بالرقم القياسي كأكثر اللاعبين تتويجًا بها في التاريخ وسيبتعد عن أقرب ملاحقيه كريستيانو رونالدو بفارق جائزة واحدة .

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الكلمات المفتاحية

ميسي ليونيل ميسي الكرة الذهبية الدوري الاسباني

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