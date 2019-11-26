Advertisements
Advertisements
Advertisements

العميل المزدوج - الأهلي vs جاريدو.. المارد الأحمر يتفوق على مدربيه السابقين والجنرال الاستثناء الوحيد

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 04:24 م
Advertisements
جاريدو
جاريدو
حسن موسى
Advertisements

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مباراة هامة عندما يحل ضيفا على النجم الساحلي التونسي، الجمعة المقبل، في الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويسعى المارد الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية في طريق البحث عن استعادة اللقب القاري الغائب عن خزائنه منذ 6 سنوات.


ويصطدم الشياطين الحمر بمواجهة مدرب الفريق السابق، الإسباني جاريدو والذي تولى المهمة الفنية لفريق النجم الساحلي منذ أيام قليلة، وكان جاريدو قد قام بتدريب الأهلي في موسم 2014-2015، وتوج معه بلقب الكونفدرالية الإفريقية.


وفي التقرير التالي يستعرض "الفجر الرياضي" تاريخ مواجهات الأهلي أمام مدربيه السابقين.


أنور سلامة:
تولى أنور سلامة المهمة الفنية للنادي الأهلي في منتصف الثمانينيات، ونجح في التتويج معه بلقب دوري أبطال إفريقيا نسخة 1987، وتواجه المارد الأحمر امام سلامة في 21 مباراة خلال مسيرته التدريبية الطويلة في البطولات المصرية وكانت الغلبة فيها للشياطين الحمر الذين نجحوا في تحقيق الانتصار خلال 13 لقاء.

نتيجة بحث الصور عن أنور سلامة الفجر


الجوهري:
يعد محمود الجنرال محمود الجوهري واحدا من أبرز المدربين عبر التاريخ، ونجح الجوهري في تحقيق نتائج مميزة مع الأهلي كمدرب، قبل أن تحدث الأزمة التاريخية ويرحل عن الفريق، والتقى الأهلي ضد الجوهري عندما كان يتولى المهمة الفنية للزمالك، ونجح الجنرال في التفوق على المارد الأحمر حيث حقق الفوز مرتين الأولى كانت في السوبر الإفريقي عندما توج بلقب البطولة في جوهانسبرج بهدف نظيف سجله أيمن منصور، ثم المباراة الثانية في الدوري المصري في موسم 1994 وانتهت المباراة بهدفين دون رد سجلهما إيمانويل ومحمد صبري.

نتيجة بحث الصور عن الجوهري الفجر

هولمان:
تولى المدرب الألماني راينر هولمان، مهمة تدريب الفارس الأحمر في موسم 1995، ونجح في تقديم مستوى جيد وتوج بالبطولات معه، ولكنه رحل بشكل مفاجئ، ليتولى تدريب الشباب السعودي، وواجه الأهلي بعد ذلك كمدرب في 4 مرات بواقع مباراة مع الشباب السعودي وخسرها في نهائي البطولة العربية، ثم 3 مباريات مع الزمالك خسر لقائين وتعادل في مباراة ولم يعرف طعم التفوق على الشياطين.

نتيجة بحث الصور عن هولمان

تسويبل:
قاد الألماني تسويبل النادي الأهلي في نهاية التسعينات، وتوج معه بالدوري المصري لثلاث مواسم، قبل أن يرحل وواجهه بعد ذلك كمدرب في 5 مباريات مع الاتحاد وإنبي والجونة خسر 4 منها وفاز في لقاء وحيد كان خلال توليه مهمة تدريب الاتحاد السكندري موسم 2003.

نتيجة بحث الصور عن تسوبيل الفجر

فتحي مبروك:
يعتبر جماهير النادي الأهلي، فتحي مبروك منقذ الفريق، حيث تولى المهمة الفنية للفريق بشكل مؤقت أكثر من مرة، والتقى مبروك ضد المارد الأحمر في مباراة وحيدة مع اتحاد الشرطة انتهت بفوز الأهلي 7-3.

نتيجة بحث الصور عن فتحي مبروك الفجر

زيزو:
التقى الأهلي ضد عبدالعزيز عبدالشافي زيزو مدربه السابق في مباراتين أمام المصري والمقاولون، ونجح الأحمر في التفوق باللقائين.

نتيجة بحث الصور عن زيزو الاهلي الفجر

محمد يوسف:
تولى محمد يوسف المهمة الفنية للنادي الأهلي في موسم 2013، وقاد الأحمر للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا قبل أن يرحل في موسم 2014، وواجه يوسف الأهلي كمدرب مرتين تعادل في لقاء وخسر المباراة الثانية.


نتيجة بحث الصور عن محمد يوسف الفجر

مايكل إيفرت:
مفارقة حمراء، حيث لعب أحد المدربين ضد الأهلي قبل أن يتولى مهمة تدريبه، وكان بمثابة العقدة له، وهو مايكل إيفرت والذي قاد المهمة الفنية للأحمر مطلع التسعينيات ولكنه لم ينجح في تقديم أي شئ ورحل، وواجه إيفرت الشياطين الحمر كمدير فني خلال تواجده مع الزمالك والمقاولون العرب، وتفوق المدرب الإنجليزي في 3 مواجهات حيث انتصر كمدربا للمقاولون في مباراتي الدوري المصري نسخة 1982-1983 والذي توج به الذئاب، وكان قد تفوق كمدربا للزمالك في موسم 1981-1982 بهدفين دون رد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هولمان مدربي الأهلي السابقين جاريدو الجوهري الأهلي والنجم الساحلي الأهلي أخبار الأهلي

أخبار تهمك

تعرف على تفاصيل الإتفاق بين الأهلي وكهربا

منذ حوالي 13 ساعة

الأرصاد تحذر من طقس الغد.. والعاصمة ترفع حالة الاستعداد القصوى

منذ حوالي 20 ساعة

تعليق مثير من الأهلي بعد خسارة الزمالك أمام إنبي (صورة)

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

الآن

خبر حزين في مانشستر سيتي يسعد ليفربول

منذ ساعة الا ربع

عرض أوروبي يهدد صفقة الأهلي النارية

منذ ساعتين و 51 دقيقة

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

الآن

عاجل.. رد ناري من خالد الغندور على رئيس الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رئيس الزمالك يرفض لعب السوبر الإفريقي بقطر ويكشف عن مؤامرة حبس اللاعبين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نيمار يتعرض لضربة قاضية ضد ريال مدريد

منذ ساعتين و 7 دقيقة

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

الآن

خاص.. أول رد من الكاف على عدم خوض الزمالك السوبر الإفريقي

منذ أقل من ساعتين

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ حوالي 3 ساعات

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يطلب المشاركة أو الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد عودة فييرا.. 14 مدربا أجنبيا "رايح – جاي" على مصر

مدرسة "الخواجات الفشنك" بالأهلي.."بوث" أول الفاشلين .. بونفرير وأوليفيرا الأبرز وكارتيرون آخر المنضمين

"لاسارتي" رقم 45.. تعرف على التاريخ الكامل لمدربي الأهلي قبل الأوروجوياني الأول

رمضانيات_كروية (12) .. 9 مدربين أجانب صنعوا أمجاد الأندية المصرية بالبطولات الإفريقية

بعد تتويج الزمالك بالكونفيدرالية.. جروس خامس مدرب أجنبي يحصد لقبا إفريقيا مع الزمالك والعاشر مع الأندية المصرية

لاسارتي VS خالد جلال.. تاريخ الصراع "المصري – الأجنبي" في مباريات القمة خلال "الألفية الثالثة"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:13 م

عاجل.. رد ناري من خالد الغندور على رئيس الزمالك

خاص.. أول رد من الكاف على عدم خوض الزمالك السوبر الإفريقي

03:13 م

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

01:57 م

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

09:15 م

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

11:11 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status