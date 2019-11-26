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لفتة إنسانية.. السيسي يوجه بعلاج السيدة فريال محمد ورفع كفاءة منزلها

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 05:27 م
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فريال محمد
فريال محمد
آيات عامر
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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة نقل السيدة "فريال محمد 65 عاما"، لأحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم والاطمئنان على حالتها الصحية، ورفع كفاءة منزلها وتوفير الأثاث اللازم.

حيث توجه فريق التدخل السريع لوزارة التضامن الاجتماعي للسيدة فريال محمد وتم نقلها إلى مستشفى دار الشفا ومتابعة حالتها الصحية وتوفير كافة الاحتياجات الطبية اللازمة، وقيام الوزارة برفع كفاءة منزلها وتوفير الأثاث المناسب.

وكانت السيدة "فريال محمد" تعانى من أمراض السكر والقدم السكرى والضغط، وتتخذ من أحد أرصفة وسط البلد مقرا لها، وتقوم ببيع بعض الخردوات لتعيش من مكسبها البسيط.

وكان أعلن برنامج حماية الأطفال بلامأوي والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر عن تلقيه541 شكوى في جميع محافظات الجمهورية حول الأطفال والكبار بلامأوي منذ انطلاق البرنامج وحتي الآن، وذلك عبر منظومة الشكاوي الحكومية وفرق الشارع.

وأكد حسني يوسف مدير البرنامج القومي لحماية الأطفال بلامأوي بوزارة التضامن الاجتماعي، أن فريق الأطفال بلامأوي قام بحل 529 شكوي بلاغ حتي الآن، بالإضافة للخطة التنفيذية للبرنامج، موضحًا أنه جاري العمل علي حل 12 شكوي بلاغ وبمعدل إنجاز الشكاوي 98%.

وأوضح يوسف أن البرنامج تلقي 515 شكوي بلاغ في المحافظات ال13 والتي يعمل بها البرنامج وهي القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، السويس، بورسعيد، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، مشيرًا إلي أن محافظة القاهرة تتصدر المحافظات الأكثر شكاوي ب240 بلاغ والجيزة ب100شكوي بلاغ.

وأكد يوسف أن الوزارة تتلقي البلاغات والشكاوي بشكل يومي علي الخط الساخن 16439 وكذلك عبر صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، برنامج حماية الأطفال بلا مأوى في 14 محافظة من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب المحافظات من أجل إنقاذ هؤلاء الأطفال والمشردين من كبار السن وتطوير 6 مؤسسات لرعاية الأطفال.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلا مأوى من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي.

لفتة إنسانية.. السيسي يوجه بعلاج السيدة فريال محمد ورفع كفاءة منزلها
لفتة إنسانية.. السيسي يوجه بعلاج السيدة فريال محمد ورفع كفاءة منزلها
لفتة إنسانية.. السيسي يوجه بعلاج السيدة فريال محمد ورفع كفاءة منزلها
لفتة إنسانية.. السيسي يوجه بعلاج السيدة فريال محمد ورفع كفاءة منزلها
لفتة إنسانية.. السيسي يوجه بعلاج السيدة فريال محمد ورفع كفاءة منزلها
لفتة إنسانية.. السيسي يوجه بعلاج السيدة فريال محمد ورفع كفاءة منزلها
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الكلمات المفتاحية

وزارة التضامن الإجتماعى فريال محمد 65 عاما الرئيس عبد الفتاح السيسي

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