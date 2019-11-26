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فتح تتهم حماس بالتهرب من إجراء الانتخابات

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 03:47 م
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فتح وحماس - أرشيفية
فتح وحماس - أرشيفية
وكالات
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أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، إرجاء تسليم ردها المكتوب على الانتخابات، احتجاجًا على ما قالت إنه اعتداء من أجهزة الأمن في الضفة الغربية على اعتصام للأسرى المحررين في رام الله.

 

وقالت حركة فتح، في تغريدة على تويتر، إن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة تتهرب من استحقاق الانتخابات، مؤكدة أن  "حماس تبحث عن ذرائع تغطي على موقفها المعطل لإجراء الانتخابات".

 

وعلق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، قائلًا إن "موقف حركة حماس اليوم وردها على موضوع الانتخابات هروب من هذا الاستحقاق".

 

والتقى وفد من لجنة الانتخابات المركزية يرأسه رئيس اللجنة حنا ناصر، بقيادة حركة حماس في قطاع غزة، لاستلام ردها الكتابي على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في الأراضي الفلسطينية.

 

وكان من المقرر أن تسلم حماس ردها لرئيس لجنة الانتخابات، لكنها أعلنت تأجيله، معتبرة، أن "قمع الاحتجاج السلمي للأسرى المحررين في رام الله، انتهاك لحرية الرأي والتعبير والحريات العامة اللازمة لضمان الانتخابات".

 

وفي سياق آخر، قد أعلنت حركتا "فتح" و"حماس" استعدادهما لتلبية الدعوة الروسية بعقد جلسات حوار في موسكو الشهر المقبل لإتمام ملف المصالحة، فمن جانبها رحبت حماس وأبدت استعدادها لها، وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، إنه خلال اللقاء الأخير بين السفير الروسي وبين قيادات الحركة تم توجيه الدعوة لعقد حوار لإعادة ترتيب البيت الوطني الفلسطيني.

 

وتابع قاسم في تصريحات لمراسل فضائية الغد، محمد أبوناموس، أن موقف حماس واضح وأن الحركة مع أي جهد يؤدي إلى انهاء الانقسام وتوحيد البيت الفلسطيني على أساس تطبيق ما تم الاتفاق عليه من اتفاقات المصالحة، خاصة اتفاق القاهرة 2011.

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الكلمات المفتاحية

فلسطين حماس حركة فتح التهرب من الانتخابات ارجاء الانتخابات

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