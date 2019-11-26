مؤشر سوق دبي المالي يهبط 0.01% بختام جلسة منتصف الأسبوع





سوق دبي المالي





أنهي سوق دبى المالى،تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط المؤشر العام للسوق بنسبة 0.01% خاسراً 0.31 نقطة ليغلق عند مستوى 2705.16 نقطة، بضغوط هبوط قطاع قطاع العقارات بعد تراجع سهى إعمار العقارية وأرابتك القابضة ، وبلغت أحجام التداول بسوق دبي المالي اليوم 449.7 مليون سهم محققة ما قيمته 877.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 5066 صفقة لعدد 32 سهما، وارتفعت 10 أسهم، وانخفض 18 سهما، واستقرت 4 أسهم.









قطاع العقارات يتصدر الإرتفاع بسوق دبي المالي





وتراجعت 5 قطاعات بسوق دبي المالي ، في مقدمتها قطاع العقارات بنسبة 0.93%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.80%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.17%، فقطاع التأمين بنسبة 0.14%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 3.45%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.49%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.76%.

الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بسوق دبي المالي





وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بسوق دبي المالي اليوم ، فقد تصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 5.62%، ثم سهم العربية للطيران بنسبة 4.90%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3.41%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 3.12%.