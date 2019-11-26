أخبار البورصة المصرية .. "الرقابة المالية" توافق علي زيادة رأس مال بلتون الي 560.3 مليون جنيه





أخبار البورصة المصرية





كشفت البورصة المصرية اليوم، عن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بصفة مبدئية زيادة سهم زيادة راس مال شركة بلتون المالية القابضة من 280,1 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم الواحد ( بالإضافة الى 2 قرش مصاريف اصدار للسهم الواحد) ، الي 560,3 مليون جنيه مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي.





وأضافت البورصة المصرية في بيان لها اليوم ، بأن الحق في الاكتتاب هم المساهمين القدامى بالشركة لحاملي ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم 15ديسمبر المقبل.





وتابعت ، أنه سوف فتح الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة، اعتبارا من 18 ديسمبر 2019 وحتى يوم 19من يناير 2020، لافتة بأنه ويجوز غلق باب الاكتتاب في حالة تغطية كامل قيمة الاكتتاب.





وذكرت البورصة المصرية ،أنه يحق لمساهمي الشركة تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي خلال الفترة من يوم الموافق 18/12/2019 وحتى نهاية عمل الموافق 14/01/2020(قبل موعد غلق باب الاكتتاب بثلاثة أيام).





ويتم الاكتتاب من خلال البنك العربي الافريقي الدولي في اى فرع من فروع البنك في مص