تريد الإقلاع عن التدخين.. تعرف علي ما توصل إليه العلماء

اكتشف العلماء التبديل الكيميائي الذي يحدث في المخ ويحول رائحة وطعم دخان السجائر من الاشمئزاز إلى البهجة، للأشخاص الذين يتعاطون - ويقولون إنه قد يؤدي إلى دواء للمساعدة في كسر الإدمان.



وبمجرد أن يصبح شخص ما - أو في حالة الدراسة - حيوانًا ما - مدمنًا، فإن نفس الخلايا العصبية التي تخبر المخ بالابتعاد عن السجائر تخبره أيضًا أن يستمر في التدخين لتجنب ألم الانسحاب.



وفي مرحلة ما، تتفوق المكافأة لتجنب الانسحاب على النفور من السجائر، مما يجعل من الصعب محاربة تشجيع "الدوبامين" على التدخين أكثر.



ولكن علماء جامعة تورنتو يقولون، إن معرفة ماهية هذا التحول وكيف يتصرف يمكن أن يساعدهم في تصميم دواء - مثله مثل العقاقير الموجودة بالفعل لإدمان الكحوليات - التي تمنع متعة التدخين وتجعلها أكثر خطورة مرة أخرى.



اكتشف فريق تورنتو، أن النيكوتين يصيب جماعتين، من المستقبلات في نفس منطقة الدماغ، والمعروفة باسم منطقة التجويف البطني (VTA)، والتي تلعب دورًا مهمًا في دائرة المكافآت.



وتعتبر هذه المستقبلات هي إحدى نهايات بنية العصب الشبيهة بالفرع والتي تمتد إلى مناطق أخرى مختلفة من الدماغ والجسم.





وتعتبر مجموعة واحدة من المستقبلات هي الدوبامين.



ويُعتبر الدوبامين في الغالب مادة كيميائية من أجل المتعة، لكنه يشارك أيضًا في عملية الإشارة أو النفور من الاشمئزاز.



ويبدو أن الاعتماد على النيكوتين يخلط بين كيفية تفاعله مع النيكوتين في كلا الطريقتين.



وقال مؤلف الدراسة الرئيسية الدكتور تارين جريريد، الذي كان يدرس النيكوتين: "يجب أن يكون النفور موجودًا طوال الوقت، لكن كلما زاد عدد الأشخاص الذين يدخنون، ستحدث تغييرات في كميات المستقبلات وفي عملية الإشارة في نظام المكافآت".



وقال لصحيفة ديلي ميل: "إنه يشبه تقريبًا مفتاح في الدماغ يتم إلقاؤه وهناك تقريبًا في الإشارة بحيث أصبح النفور الذي تم الإشارة إليه من خلال الخلايا العصبية الدوبامين موجودًا، لكنه يشبه المكافأة من تخفيف الانسحاب".



كما يشرح هذا المفتاح جزئيًا كيف يتوقف مدمنو النيكوتين عن الشعور بالضيق عندما يدخنون، ويفهمون فقط أن النيكوتين "الجيد" يبدو أنه يفعلهم.



ولكن هذا لا يساعد الدكتور غريدر وفريقه في الوصول إلى علاجات للمساعدة في كسر حلقة الإدمان للمدخنين.



وأوضح إنه "لا يمكنك العبث مع الدوبامين، لأنه إذا كان هناك الكثير منه، فإنه يؤدي إلى مرض انفصام الشخصية، ويؤدي القليل من ذلك إلى مشاكل باركنسون والحركة".



ولذلك كانوا يبحثون عن نواقل عصبية جديدة يمكن أن تجعل النيكوتين يشعرون بالخطر على الجميع.



وأضاف"إذا أغلقنا تلك الخلايا العصبية الأخرى [التي تجعل التدخين يشعر بالسعادة]، فلن يتبقى سوى الاشمئزاز أو النفور".



ويعمل البنزوديازيبينات، وهو نوع من الأدوية التي تحتوي على زاناكس.



وفي الواقع، يتم تسويق أحد الأدوية المضادة للقلق، يلبوترين، على أنه يتمتع بفائدة إضافية تتمثل في المساعدة في الإقلاع عن التدخين - ولكن من غير المرجح أن يتم وصفه على أنه مجرد مساعدة للإقلاع عن التدخين، لمن لا يشعرون بالقلق.



الآن، وجد الدكتور غريدر وفريقها مستقبلات محددة مستهدفة.



ومع نتائج الدراسة الجديدة، يعرف الفريق مكان توجيه الدواء، والآن يحتاجون فقط إلى صنع عقار.



