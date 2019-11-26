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أخبار البورصة المصرية .. تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في الختام رغم ارتفاع السيولة

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 03:04 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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خبار البورصة المصرية 

إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء،  علي تراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات العرب ، والأجانب ، وتسبب تراجع  سهم التجاري الدولي في الضغط على المؤشر الرئيسي لبورصة مصر ، مقتنصاً أكثر من نصف سيولة البورصة بالتزامن مع عودة السيولة لمستويات تتخطى المليار جنيه.وخسر رأس المال السوقى بنحو 6.9 مليار جنيه مغلقاً تداولاته عند مستوى 701 مليار جنيه.


 أخبار البورصة المصرية .. تراجع جماعي للمؤشرات بالختام 

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 13781 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 530 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 1398 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.49% ليغلق عند عند مستوى 478 نقطة.

أخبار البورصة المصرية .1.1 مليار جنيه قيم التداول بالبورصة اليوم 

وسجلت أحجام التداولات بالبورصة المصرية نحو   108.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 25 ألف عملية لعدد 168 شركة

أخبارالبورصة المصرية .. الأجانب يستحوذون عن نسبة 57.9% من أجمالي التعاملات بالبورصة 

وعن تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية اليو ، فقد إستحوذت تعاملات المصريين 35.92% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 57.98%، والعرب على 6.1% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 72.90% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 27.09%.
 
ومال صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 353 ألف جنيه، 57.5 مليون جنيه، 227.7 مليون جنيه،  على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 119.7 مليون جنيه، 27.2 مليون جنيه، 138.7 مليون جنيه، على التوالى


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