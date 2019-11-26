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التشكيل الرسمي للإسماعيلي أمام الجزيرة الإماراتي.. مشاهدة مباراة الإسماعيلي ضد الجزيرة رابط مجاني AD Sport HD

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 02:50 م
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الاسماعيلي والجزيرة
الاسماعيلي والجزيرة
محمد الصو
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أعلن الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة الجزيرة الإماراتي، في إياب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب.

ويحل الدراويش، ضيفًا على الجزيرة الإماراتي بملعب هزاع بن زايد بالإمارات، في إياب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب، بعدما فاز ذهابًا بهدفين دون رد.

ويستضيف ملعب هزاع بن زايد بالإمارات، مباراة الجزيرة ضد الإسماعيلي، في إياب دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية أبطال العرب، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وجاء تشكيل الدراويش كالآتي:-

حراسة المرمى: محمد مجدي

خط الدفاع: أسامة إبراهيم، وباهر المحمدي، ومحمد مجدي الجمل، وأحمد أيمن.

خط الوسط: محمود دونجا، وهمام طارق، وأحمد مدبولي، وعماد حمدي، وعبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: بينسون شيلونجو.

فيما جاءت دكة البدلاء كالآتي: محمد فوزي، ومحمد هاشم، وحازم مرسي، وبكيتي سيلفا، ومحمد عمار، ومحمد بيومي، ومحمد مخلوف.

وكان الإسماعيلي، حقق فوزًا بهدفين دون رد على الجزيرة الإماراتي، بالمباراة التي أقيمت على ملعب الإسماعيلية، نحو ما يقرب من أسبوعين سجلهما الناميبي بينسون شيلونجو.

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الكلمات المفتاحية

رياضة الجزيرة الاسماعيلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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