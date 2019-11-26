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بيان هام من سعد الحريري بشأن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 02:45 م
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سعد الحريري
سعد الحريري
وكالات
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أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، عدم رغبته بتشكيل الحكومة الجديدة.

 

وأكد سعد الحريري، في بيان صحفي، أن قراره بعدم تشكيل الحكومة في لبنان صريح وقاطع، مشيرًا إلى أن الخروج من الأزمة في لبنان لا يمكن بدون حكومة من الأخصائيين.

 

وقال رئيس الوزراء اللبناني "سعد الحريري"، إنه وضع استقالة حكومته تحت تصرف الرئيس ميشال عون؛ استجابة لمطالب المتظاهرين الذين خرجوا في انتفاضة شعبية احتجاجًا على الفساد المستشري في البلاد وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية منذ قرابة أسبوعين.

 

فيما صرّحت رئاسة الجمهورية اللبنانية أنها ستعلن موقفها غدًا الأربعاء، وفي حال قبول الاستقالة ستضظر الحكومة تيسير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة بموجب الدستور المعمول به في البلاد، وسط تخوف سياسيين لبنانيين من حدوث فراغ سياسي إثر هذه الخطوة.

 

وُلد رجل الأعمال والسياسي البارز سعد الدين الحريري في 18 أبريل عام 1970 بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهو ابن رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري الذي اُغتيل عام 2005 في العاصمة بيروت، وحصلت عائلته على الجنسية السعودية عام 1978 إلى جانب الجنسية الأم.

 

صنفته مجلة فوربس ضمن قائمة أغنى أغنياء العالم بثروة تقدر ب2.3 مليار دولار في عام 2007، وشغل الحريري عدة مناصب بعد حصوله على شهادة في إدارة الأعمال من جامعة جورج تاون بواشنطن، منها المدير التنفيذي لشركة "سعودي أوجيه" المملوكة لعائلته والملك عبد العزيز بن فهد آل سعود، التي بدأت في مجال المقاولات قبل أن تتوسع في أنشطتها لتضم الاتصالات والطباعة وخدمات الكمبيوتر، ويتولى حاليًا المدير العام فيها.

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لبنان سعد الحريري تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بيان هام الفراغ السياسي الحكومة اللبنانية الجديدة

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