مدحت نافع: ارتفاع أسعار الكهرباء أزاح صناعة الألومنيوم المحلية عن المنافسة عالميًا





اشتكي مدحت نافع رئيس الشركة القابضة المعدنية، من ارتفاع ثمن الطاقة الكهربائية التي يتم توريدها لمصانع مصر للألومنيوم مما اثر على أرباح الشركة.





وقال "نافع" خلال تصريحات صحفية، نحن اعلي الدول في سعر الطاقة للكهربائية بقيمة 6.8 سنت لكل كيلو وات، مقابل 1.3 سنت في السعودية و2.7 سنت في الأمارات.





وأضاف نافع، ارتفاع سعر الطاقة الكهربائية جعل سعر منتجاتنا من الالومنيوم غير منافسة أمام المنتجات العالمية الاخري، مطالبا بمحاسبة المصانع بثمن التكلفة الحقيقة لانتاج الكهرباء والبالغة حاليا 90 قرشا.







