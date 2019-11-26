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عرض أوروبي يهدد صفقة الأهلي النارية

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 02:13 م
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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تلقى فريق الكرة الاول بنادي الاهلي صفعة قوية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بعد أن وصل عرض أوروبي لصفقة المارد الأحمر التي كان ينتوي الحصول عليها خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة .

 

وتلقى مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي عدة عروض خارجية للحصول على خدمات المدافع الدولي أسامة جلال نجم الفريق والمتوج مع منتخب مصر الاوليمبي ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً التي أقيمت في مصر .

 

وعلم " الفجر الرياضي " من مصدر خاص أن أحد الأندية الأوروبية وضعت اللاعب على قائمة إهتماماتها للحصول على توقيعه خلال شهر يناير المقبل بعض المستوى الرائع الذي قدمه وقاد خلاله الفراعنة للوصول إلى أوليمبياد طوكيو 2020.

 

وتحفظت إدارة النادي البترولي على كشف التفاصيل الخاصة بالعروض التي وصلت للاعب بعد بطولة الأمم الأفريقية للحفاظ على تركيزه في ظل رفضها القاطع مناقشة أي من تلك العروض قبل نهاية الدور الاول من بطولة الدوري المصري حتى لا ينقطع تركيز اللاعب .

 

وحاول الأهلي خلال الفترة الماضية الحصول على توقيع أسامة جلال من أجل تدعيم خط دفاع الفريق بناء على توصيات من جانب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر ورغبته في الحصول على خدماته .

 

ويتميز اللاعب بقدرة فائقة في التمركز الصحيح بالخطوط الخلفية بالإضافة إلى حصوله على أبرز الكرات في الإلتحامات الهوائية وقدرته على تشتيت الكرة من مناطق الخطورة

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فترة الإنتقالات صفقة الاهلي النارية تحت 23 عاما الدوري المصري الاهلي اسامة جلال إنبي

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