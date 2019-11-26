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6 قتلى و300 جريح حصيلة ضحايا زلزال ألبانيا

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 02:15 م
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زلزال ألبانيا
زلزال ألبانيا
وكالات
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أعلنت السلطات الألبانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا أقوى زلزال ضرب البلاد منذ عقود، إلى 6 قتلى وإصابة نحو 300 آخرين.

 

وعثرت وزارة الدفاع الألبانية، على جثتي امرأتين تحت أنقاض مبنى سكني في قرية ثوماني الشمالية كما توفي رجل في بلدة كوربين أصيب بنوبة فزع وقفز من مبنى.

 

وفي بيان لوزارة الدفاع الألبانية، أكدت فيه أن ثلاث جثث أخرى انتشلت من تحت أنقاض مبنى منهار في مدينة دوريس، بينما تحدثت وسائل إعلام محلية عن العثور على جثتين أخريين في منطقة غولم جنوبي دوريس.

 

وعرضت لقطات مصورة بثت على مواقع التواصل الاجتماعي ولم يتسن التحقق منها ما بدا أنه مبنى منهار في دوريس الواقعة على ساحل البحر الأدرياتيكي على بعد 40 كيلومترا غربي العاصمة، كما عرضت تسجيلات أخرى مباني بها صدوع كبيرة منها شقة سكنية سقطت أغلب جدران حجرة النوم فيها.

 

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع للصحفيين: "يساعد رجال الإطفاء وأفراد الجيش السكان (المحاصرين) تحت الأنقاض" في دوريس وثوماني.

 

وعرضت عدد من دول البلقان، بينها اليونان وصربيا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وبلغاريا، وتركيا، المساعدة على حكومة ألبانيا.

 

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال بلغت قوته 6.4 درجة ووقع عند الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي وهو ثاني زلزال قوي يهز المنطقة خلال شهرين.

 

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