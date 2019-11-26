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المحكمة تتحفظ على شاهد الإثبات بـ"أحداث مجلس الوزراء"

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 02:09 م
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المستشار محمد شيرين فهمي
المستشار محمد شيرين فهمي
مـروة هيـكل
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أمرت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة خلال جلسة إعادة محاكمة 5 متهمين في "أحداث مجلس الوزراء" بالتحفظ على الشاهد جمعة غالي عبد الرسول لحين الانتهاء من الجلسة بعد أن تناقضت أقواله أمامها ومن المقرر أن توجه له المحكمة تهمة الشهادة الزور.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

كان المستشار بدري عبدالفتاح بدري رئيس محكمة استئناف القاهرة قد اصدر قرارا بحل دائرة الإرهاب برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحي عباس وجعلها دائرة جنايات فقط.

وأسندت النيابة للمتهمين عددًا من التهم، منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشورى.
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الكلمات المفتاحية

حوادث الفجر المستشار محمد شيرين فهمي اخبار الحوادث احداث مجلس الوزراء

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