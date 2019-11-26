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"الإسكان" تعيين نائب جديد لهيئة المجتمعات العمرانية للشئون التجارية والعقارية

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 01:46 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أصدر عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً بتولي المهندس محمد أنور سيد هلال، القيام بأعمال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع الشئون التجارية والعقارية، وذلك اعتباراً من  ۲۰۱۹/۱۲/۱.


كما أصدر عاصم الجزار، قراراً وزارياً، بتولي المهندس طارق السباعي، الإشراف على بعض أجهزة المدن الجديدة بقطاع غرب (برج العرب الجديدة - حماية أملاك الهيئة - القرى السياحية)، ويكون مقر عمله بمدينة برج العرب الجديدة، وذلك اعتباراً من  ۲۰۱۹/۱۲/۱.


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