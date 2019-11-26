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مرتضى يعلن المسئول عن الفيديو المسيء ومكان تصويره: "يا تميم أنا راجل أوي"

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 01:20 م
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مرتضي منصور
مرتضي منصور
الفجر الرياضي
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أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المسئول عن الفيديو المفبرك الذي انتشر له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

وقال مرتضى: "تلقيت رسائل من القطريين وقالوا لي عملنالك أحلى فيديو عشان تسكت.. أقول لهم لن أسكت ولن أصمت، يا تميم أنا راجل أوي وبلاش أنت".

 

وأضاف مرتضى: "تلقيت تهديدًا واضحًا بقتل حفيدي خلال الايام الماضية من أحد الضباط الذين يعملون في المخابرات القطرية، وقالوا لي لتصحيح معلوماتك الفيديو تم تصويره غي قبرص وليس تركيا".

 

وتابع رئيس الزمالك: "أتعرض لعدة مؤامرات وكل هذا من أجل الدفاع عن بلدي وعن جيش بلدي، مستمر في الدفاع مصر ولن أسكت ابدا، سوف أجلس مع تركي آل الشيخ ونتعاتب ونتحاسب لوجود عيش وملح بيننا وأنا لست بخائن لكي أرد على الملأ.. هناك خطة لإفساد العلاقات المصرية السعودية ولكني لن ادخل في مثل هذه المهاترات".



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