موعد مباراة الإمارات ضد اليمن 26 / 11 / 2019 في خليجي 24 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء مباراة الإمارات ضد اليمن والتي تجمع المنتخبان على أرضية ملعب إستاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل لحساب مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من بطولة خليجي 24 والتي تقام في الدوحة خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى 8 ديسمبر .

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على أبرز إستعدادات المنتخبين للمباراة بالإضافة إلى توقيتها في ثلاثة دول مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة .

مباراة الإمارات ضد اليمن

وقبل اللقاء يدخل المنتخب الإماراتي المباراة بدافع الحصول على النقاط الثلاثة التي تساعده للوصول إلى الدور نصف النهائي خاصة وأن إنطلاقة البطولة دائماً ما تكون مفيده.

فيما يلعب المنتخب اليمني المباراة وهو منقوص من خدمات أكثر من لاعب مهم وبارز ويسعى إلى الخروج بأقل الإضرار خاصةً أنه في مجموعة قوية تضم إلى جانبه والمنتخب الإماراتي قطر صاحب الأرض والمنتخب العراقي .

توقيت نقل مباراة الإمارات ضد اليمن

تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات ضد اليمن

ومن المنتظر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات الأندية العربية والخليجية بالإضافة إلى قناة الدوري والكأس .