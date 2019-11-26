بعد اغتياله.. من هو مسعود مولوي الصندوق الأسود الإيراني في تركيا

بات النظام الإيراني يلاحق معارضيه خارج البلاد، حيث أعلنت مصادر اغتيال عنصر منشق عن جهاز الاستخبارات يدعى مسعود مولوي.

وقد أفادت وسائل إعلام إيرانية، بمقتل المعارض مسعود مولوي، بالرصاص في وقت سابق هذا الشهر في إسطنبول.

ونشرت مواقع تركيا، فيديوهات توثق لحظة اغتيال مولوي، وقالت الشرطة التركية إن التحقيقات مستمرة، وإنها لا تملك معلومات في الوقت الحاضر عن خلفية مولوي.

مقتل مسعود مولوي

مسعود مولوي، معارض إيراني كان يدير موقعًا معارضًا للتواصل الاجتماعي من اسطنبول.

وكشفت وكالة ديميرورين للأنباء، أن مسعود مولوي، قُتل عندما كان يسير مع أحد الأصدقاء في حي شيشلي بإسطنبول، في 14 نوفمبر الجاري.

وأظهرت تسجيلات مصورة نشرتها وكالة إخلاص للأنباء، ما يبدو أنه لحظة القتل، والعثور على غلاف رصاصات في مكان الحادث.

الصندوق الأسود

مولوي كان الصندوق الأسود الإيراني في تركيا، وكان يساعد في إدارة قناة على تطبيق تلجرام تدعى "الصندوق الأسود".

وكانت القناة تنشر اتهامات بفساد أعضاء في الحكومة، وجهازي القضاء، والاستخبارات، وتقول إن لديها صلات داخل الحرس الثوري.

وأفادت الشرطة، بأن التحقيقات مستمرة، وأنها لا تملك معلومات في الوقت الحاضر عن خلفية مولوي.

نشاط ملحوظ في تركيا

يقيم العديد من الإيرانيين في تركيا، ويقصدها عدد كبير آخر للعطلة، ومن المعروف أن لأجهزة الاستخبارات الإيرانية نشاط ملحوظ في تركيا المجاورة.

مقتل صاحب قناة ترفيه شهيرة

وقتل وفي أبريل 2017 صاحب قناة ترفيه شهيرة ناطقة بالفارسية، هي "جيم تي في" باطلاق النار عليه في سيارته من قبل مجهولين في إسطنبول.

وكان سعيد كريميان البريطاني من أصل إيراني، يدير تلفزيون "جيم"، ويقدم برامج غربية لمشاهدين ناطقين بالفارسية، بينها برامج ألعاب أمريكية، ومسلسلات طويلة تركية.