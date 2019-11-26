أمل رمزي: ترويج السياحة المصرية في بكين خطوة مهمة

أكدت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، أن إعلان السياحة بدء تنظيم حملة ترويج مشتركة مع شركة «سي تريب» للترويج لمصر في السوق الصيني، خطوة هامة جدا لتعزيز تواجد مصر في سوق السياحة الصيني.





وقالت رمزي، إن هذه الحملة الترويجية بمثابة بداية شراكة جادة تهدف إلى جذب المسافرين الصينيين إلى مصر.





وطالبت رئيس سياحة الوفد، بضرورة الاستغلال الأمثل لهذه الحملة وخاصة على المستوى الرقمي للتعريف بالمقومات السياحية المتفردة التي تتمتع بها مصر.



