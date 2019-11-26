مانشستر يونايتد يسعى لخطف نجم الدوري الإسباني

أفادت تقارير أن مانشستر يونايتد صمد في خطوة محتملة للحصول على خدمات لمدافع ريال بلد الوليد محمد ساليسو قبل نافذة الانتقالات في يناير.





ارتفعت الأسئلة حول دفاع يونايتد مرة أخرى خلال تعادل 3-3 مع شيفيلد يونايتد في الدوري الممتاز يوم الأحد.





سيكون اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا ، والذي لعب في كل مباراة بالدوري الأسباني لفريق بلد الوليد هذا الموسم ، خارج نطاق العقد في نهاية هذا الموسم.





وفقًا لصحيفة " Diario de Valladolid " ، فإن الكشافة المتحدة تأثرت بأداء ساليسو وتعتبر الغاني خيارًا رخيصًا.





تم تنبيه "الشياطين الحمر" إلى حقيقة أن عقد ساليسو الحالي يحتوي على فقرة إطلاق بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني.





كما استقطب ساليسو ، وكيل والد المهاجم خوان ماتا ، اهتماماً من إيفرتون ونيوكاسل وساوثهامبتون ونورويتش سيتي.



