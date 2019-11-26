برلمانية: مشروعات بورسعيد نقلة اقتصادية في إقليم قناة السويس

أشادت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس السيسي اليوم، بالمجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بجنوب الرسوة في بورسعيد، مؤكدة أن هذه المشروعات من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في الوضع الاقتصادي لإقليم قناة السويس.





وأشارت إلى دور هذه المشروعات والتي من بينها أنفاق 3 يوليو، في ربط منطقة جنوب بورسعيد بسيناء، كما تربط غرب مدن القناة بشرقها لتسهيل حركة التجارة في هذه المنطقة الواعدة اقتصاديا.



