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برلمانية: مشروعات بورسعيد نقلة اقتصادية في إقليم قناة السويس

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:28 م
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بوابة الفجر
إسلام شعراوي
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أشادت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس السيسي اليوم، بالمجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بجنوب الرسوة في بورسعيد، مؤكدة أن هذه المشروعات من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في الوضع الاقتصادي لإقليم قناة السويس.

وأشارت إلى دور هذه المشروعات والتي من بينها أنفاق 3 يوليو، في ربط منطقة جنوب بورسعيد بسيناء، كما تربط غرب مدن القناة بشرقها لتسهيل حركة التجارة في هذه المنطقة الواعدة اقتصاديا.

وأكدت أن حجم العمل المبذول في المشروعات القومية بمحور قناة السويس، من طرق وأنفاق، تكلف أموالا ضخمة تتعدى 30 مليار جنيه، مما يعكس رؤية الدولة والقيادة السياسية في إحداث تنمية حقيقية في سيناء ومحور قناة السويس.
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الكلمات المفتاحية

النائبة غادة عجمي

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