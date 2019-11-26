Advertisements
Advertisements
Advertisements

غداً.. الأمير محمد بن سلمان يتجه إلى الإمارات في زيارة رسمية

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:27 م
Advertisements
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الفجر السعودي
Advertisements
يستعد ولي العهد ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لزيارة الإمارات، غدًا الأربعاء، في زيارة رسمية، وفقًا لما نقلته قناة العربية.

وكان نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان زار الإمارات السبت الماضي، بناءً على توجيه من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

وقدم الأمير خالد خلال زيارته تعازي القيادة لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في وفاة أخيه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.

العلاقات السعودية الإماراتية:
ارتبطت دولة الإمارات، بعلاقات تاريخية مع المملكة العربية السعودية، جمعت بينها الأخوة والتاريخ المشترك، وهو ما عكسته الزيارات المتبادلة بين قيادة البلدين، التي تؤكد أهمية الدور المشترك لكلا البلدين، في الحفاظ على أمن المنطقة وصون مكتسباتها، ورعاية مصالحها والدفاع عنها في وجه القوى الظلامية التي جبلت على الشر.

الأمن القومي:
عززت متانة العلاقات السعودية الإماراتية، الأمن القومي الخليجي وساهمت في حماية المصالح الحيوية للعالمين العربي والإسلامي.

السعودية والإمارات صمام الأمان للأمن القومي العربي والرهان الحقيقي للشعوب العربية في تحقيق آمالهم وطموحاتهم اذ تسعى قيادتا البلدين إلى تحقيق أكبر قدر من التوافق والتنسيق السياسي والأمني العربي في مواجهة الأخطار كافة.

وتسعى السعودية والإمارات جاهدة إلى قهر التحديات التي تواجه أمن دول الخليج العربي رغم المخططات الخارجية التي تسعى لاستهداف أمن المنطقة.

العمق الاستراتيجي:
وللعلاقات السعودية الإماراتية عمق استراتيجي فاعل في إرساء السلام والاستقرار في دول عدة حيث أصبحت تمثل شرطًا للسلام الإقليمي بسبب ما تتمتع به المملكة من ثقل إسلامي وسياسي والقدرات الاقتصادية والعسكرية للإمارات.

زيارات متبادلة:
تدفق آلاف السعوديين في كل العطل والإجازات إلى دولة الإمارات دليل على صدق المحبة بين البلدين حكومة وشعبا.

تبادل الدعوات في المناسبات المختلفة لا سيما في الأيام الوطنية للدولتين مؤشر للوئام والتقارب على مستوى القادة والشعب.

المملكة تحظى بمكانة خاصة لدى الإمارات منذ أن قام مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بإرساء وتطوير هذه العلاقات مع أخيه آنذاك الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود.

التوافق السياسي:
أهم ما يميز العلاقات السعودية الإماراتية التوافق السياسي اذ أثمرت عن تشكيل محور استراتيجي في المنطقة التي تتعرض لأزمات ومخاطر متلاحقة.

التعاون المشترك:
والقواعد الأساسية للعلاقة بين البلدين هي الاحترام والتعاون المشترك فيما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين وتعززها روابط الدم والإرث والمصير المشترك.

موقف المملكة والإمارات من أحداث عدن وما آلت إليه الأمور من توافق أخيرا بجهدهما دليل على قدرة تنسيقية عالية لا يوجد لها مثيل إذ تمكنتا من احتواء الموقف لما فيه صالح للشعب اليمني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ولي العهد زيارة رسمية المملكة السعودية الإمارات

أخبار تهمك

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت UEFA مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر KORA LIVE كورة ستار I7SRY رابط ماتش يوفنتوس PLUS

الآن

عاجل.. فايلر يعلن قائمة الأهلي لمباراة النجم الساحلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

مفاجأة ساري في مباراة يوفنتوس ضد اتليتكو مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

نجم الأهلي يطلب المشاركة أو الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. محمد النني يخطب ود الأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

مفاجأة مدوية تفجرها منظمة الأرصاد العالمية.. وتكشف عن كارثة ستواجه الأجيال القادمة

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على تفاصيل الإتفاق بين الأهلي وكهربا

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

الآن

تعليق مثير من الأهلي بعد خسارة الزمالك أمام إنبي (صورة)

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد تحذر من طقس الغد.. والعاصمة ترفع حالة الاستعداد القصوى

منذ حوالي 16 ساعة

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ ساعتين

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

الآن

كورة لايف| live مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 الدوري المصري

منذ يوم

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

الآن

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم beIN SPORT YouTube يوتيوب HD

الآن

موضوعات متعلقة

11 لقاء تاريخي بين "السيسي" و"بن زايد".. الزيارات الودية والرسمية تجمعهما

ولي العهد يغادر الإمارات.. ومحمد بن زايد يودعه

اللقاءات التاريخية التي جمعت "السيسي" و"بن زايد".. تتعدد الزيارات والهدف واحد

بالتواريخ.. اللقاءات التاريخية بين "السيسي" و"بن زايد" تتصدر تميز العلاقات

محمد بن زايد: دعوة الأطراف في عدن للحوار تظهر الحرص على استقرار اليمن

الأمير خالد بن سلمان يلتقي ولي عهد أبو ظبي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:15 م

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

11:11 ص

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

09:30 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

09:25 م

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

09:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status