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"الإسكان" تعلن موعد ومكان استقبال حاجزى وحدات "نزهة التجمع الثالث" تمهيداً للاستلام

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:25 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرحت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس لجنة إدارة وتنمية حساب تمويل الإسكان الاقتصادى بالوزارة، بأنه سيبدأ يوم الأحد القادم 1/12/2019، ببنك التعمير والإسكان – فرع القطامية، استقبال حاجزى الوحدات السكنية بمشروع "نزهة التجمع الثالث" بمنطقة المستقبل، بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك لبدء إجراءات التعاقد تمهيداً لاستلام الوحدات طبقاً للجدول المُعلن بالبنك.

وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، إلى أن حساب تمويل الإسكان الاقتصادى، سبق أن طرح 600 وحدة سكنية نصف تشطيب، كالتالي: تشطيب الواجهات الخارجية والسلم والمدخل، وتركيب الباب الخارجي للعمارة والأبواب الخارجية للشقق والشبابيك وأبواب البلكونات، وبياض المحارة الداخلي، وتركيب مواسير الصرف والتغذية الخارجية ومواسير الكهرباء والعلب، وتركيب خطوط الكهرباء حتى مكان العداد والصاعدة حتى مدخل الوحدة.

وأوضحت رئيس لجنة إدارة وتنمية حساب تمويل الإسكان الاقتصادى بالوزارة، أنه يتم سداد باقي ثمن الوحدة وقدره 80 % من إجمالي الثمن وفقاً لأحد البديلين، الأول: السداد على 5 سنوات بدون فوائد، حيث يتم السداد على أقساط نصف سنوية متساوية لمدة 5 سنوات بدون فوائد، بعدد (10) أقساط، يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية، والتزم العميل المخصص له الوحدة بتقديم 10 شيكات بنكية بقيمة القسط المستحق وتاريخ استحقاقه ويتم تقديمها لبنك التعمير والإسكان، أما الثاني، وهو السداد بنظام التمويل العقاري، حيث يتم سداد على أقساط نصف سنوية متساوية لمدة 5 سنوات بدون فوائد بعدد (10) أقساط، يستحق القسط الأول منها بعد ستة أشهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية لحين الحصول على موافقة جهة التمويل من البنوك والشركات المشاركة في تمويل مشتري الوحدات، ولمن تنطبق عليهم الشروط والضوابط والضمانات وفقاً لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001  وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقرارات البنك المركزي في هذا الشأن، والسياسة الائتمانية المعمول بها لدى البنوك والشركات المشاركة في تمويل مشتري الوحدات، وتتم دراسة الراغب في التمويل ومنحه طبقاً لما تسفر عنه نتيجة دراسة المنح.

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