عاجل.. فايلر يعلن قائمة الأهلي لمباراة النجم الساحلي

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة فريق نادي النجم الساحلي التونسي يوم الجمعة المقبل لحساب مباريات الجولة الأولى من مباريات مجموعات دوري أبطال أفريقيا .

ويستهل بطل الدوري المصري مشواره في البطولة يوم الجمعة بمواجهة العملاق التونسي على أرضية ملعب إستاد رادس في العاصمة التونسية ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جواره أندية بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي والهلال السوداني.

وشهدت القائمة خروج الثنائي صالح جمعة وصلاح محسن لأسباب فنية فيما شهدت القائمة وجود رمضان صبحي .

قائمة الأهلي لمباراة النجم الساحلي التونسي

وجاءت قائمة المارد الأحمر كاملةً على النحو التالي :-

حراسة المرمى : شريف إكرامي ، علي لطفي .

خط الدفاع : أحمد فتحي ، محمد هاني ، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ، أيمن أشرف ، أيمن معلول ، محمود وحيد.

خط الوسط : حسام عاشور ، عمرو السولية ، أليو ديانج ، أحمد الشيخ ، محمد مجدي أفشة ، جونيور أجاي ، رمضان صبحي ، جيرالدو دا سيلفا ، حسين الشحات .

خط الهجوم : مروان محسن ، وليد أزارو .

يذكر أن الاهلي كان قد ضرب الجونة يوم أمس الاثنين برباعية نظيفة في البروفة الأخيرة قبل موقعة النجم المرتقبة وغادرت البعثة من الغردقة صباح اليوم الثلاثاء.