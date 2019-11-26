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السيسي: 8.5 مليار جنيه تكلفة محور واحد في مشروعات قناة السويس

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:16 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن إنشاء شبكة الطرق القادمة من القاهرة في إتجاه بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، والعين السخنة، سواء كانت طرق عرضية أو طولية، تطلب حجم عمل ضخم، وتكلفة مرتفعة، والهدف منها هو تهيئة نجاح المنطقة الاقتصادية.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء، اليوم الثلاثاء، إلى أنه كان لابد من إنشاء هذا الكم من الطرق لتسهيل حركة النقل، مضيفا: "أنفقنا أموال ضخمة"، منوهًا بأن تكلفة إنشاء محور واحد من الطرق في مشروعات قناة السويس وهو محور 30 يونيو وصلت تكلفته إلى 8.5 مليار جنيه.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عددا من المشروعات القومية والتنموية في بورسعيد وشمال سيناء، وذلك بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، وعدد من الشخصيات العامة ومنهم الدكتور مجدي يعقوب.
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