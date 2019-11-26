السويد تحقق مع وزير الدفاع العراقي في "جرائم الحرب"

يخضع نجاح الشمري، وزير الدفاع العراقي المتورط، بالفعل للتحقيق بتهمة التزوير في السويد، حيث يعيش منذ العام 2009 في نهاية المطاف حصل على الجنسية في العام 2015.





وكما أوردت تقارير إعلامية، يجري التحقيق الآن مع وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، من قبل المدعين العامين السويديين، بعد تأكيد السويد، في وقت سابق، على أنه مواطن سويدي، حسبما أفاد مكتب النائب العام.





ووفقًا لبيان النائب العام، يجري التحقيق الأولي، من جانب النائب العام للغرفة نيلا فريسيل في الوحدة الوطنية لمكافحة الجريمة الدولية والجريمة المنظمة، وهي "في مرحلة مبكرة جدًا".





وذكرت صحيفة أفتون بلادت، لاحقًا، أن نجاح الشمري البالغ من العمر 52 عامًا هو قيد التحقيق في جرائم حرب بموجب قانون الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.





افترض العراقيون في المنفى أن "الشمري"، الذي عُين وزيرًا للدفاع العراقي في يونيو، يتحمل مسؤولية الحملة ضد الاحتجاجات التي اندلعت في العراق منذ أكتوبر.





ووفقًا لصحيفة "أفتون بلادت"، خلفت الاحتجاجات ما لا يقل عن 330 قتيلاً و15 ألف جريح. رداً على ذلك، اتهم "الشمري" "طرفًا ثالثًا" بسفك الدماء.





ومع ذلك، قال شخص عن "الشمري"، إنه "كان يشغل مناصب مهمة في حكومة فاسدة تقوم بمذبحة ضد أشخاص يمارسون حقوقهم بموجب القانون العراقي".





إضافة إلى ذلك، يخضع "الشمري"، الذي حصل على الجنسية السويدية في العام 2015 تحت اسم عائلة مختلفة، للتحقيق بسبب التزوير في المنحة، حيث ورد أنه وزوجته حصلوا على بدل سكن وبدل طفل في السويد، على الرغم من وجودهم في العراق.





وعين وزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري، محاميًا سويديًا وهدد بمقاضاة العديد من المواقع الإخبارية السويدية بزعم نشر "ادعاءات كاذبة"، حسبما أوردت قناة الإذاعة SVT السويدية، نقلاً عن بيان على موقع فيسبوك من وزارة الدفاع العراقية.





وردت وزارة الدفاع العراقية بحسم على مزاعم نشر ما وصفته بمعلومات كاذبة، رفضت التقارير بأنها "أخبار كاذبة ملفقة بهدف الإضرار بالحياة الشخصية والمهنية للوزير".





وحسب القناة، يبدو أن "الشمري" كان له سوابق جنائية في السويد. في عام 2016، وجهت إليه تهم وصفتها قناة "SVT" بأنها "بعدة جرائم خطيرة"، لكن الاتهامات أسقطت قبل يوم واحد من المحاكمة. أثناء الاستجواب، وصف "الشمري" نفسه بأنه طالب دكتوراه في العلوم السياسية حاصل على درجة الماجستير في العلوم العسكرية.



