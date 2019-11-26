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اسعار العملات اليوم في مصر الثلاثاء 26-11-2019 .. الدولار يخالف التوقعات في البنوك
الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 10:29 ص
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أسعار العملات اليوم في مصر
تواصل اسعار العملات اليوم في مصر حالة استقرارها مقبال الجنيه المصري خلال بدلبة التعاملات الصباحية الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 ، وكانت اسعار العملات تشهد حالة من التباين امام الجنيه خلال تعاملات الفترة الماضية وبالاخص الدولار الذي يتراجع بقوة في سوق العملات في مصر امام الجنيه وننشر اخر تحديثات اسعار العملات اليوم في مصر وجاءت كما يلي:
اسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.06 جنيه للشراء، و 16.17 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.05 جنيه للشراء، و 16.15 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.06 جنيه للشراء، 16.16 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.05 جنيه للشراء، 16.15 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.06 جنيه للشراء، و 16.16 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك قناة السويس نحو16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.
اسعار العملات اليوم في مصر
اسعار العملات الاجنبية اليوم
سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم نحو 17.7013 جنيهًا للشراء 17.8232 جنيهًا للبيع
سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر نحو 20.6840 جنيهًا للشراء 20.8232 جنيهًا للبيع
سجل متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر نحو 16.0976 جنيهًا للشراء 16.2079 جنيهًا للبيع
سجل متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري نحو 14.7555 جنيهًا للشراء 14.8577 جنيهًا للبيع
اسعار العملات العربية اليوم
سجل متوسط سعر الريال سعودي 4.2852 جنيهًا للشراء 4.3139 جنيهًا للبيع
سجل سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم نحو 52.8643 جنيهًا للشراء 53.2334 جنيهًا للبيع
سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتى اليوم نحو 4.3746 جنيهًا للشراء 4.4046 جنيهًا للبيع
سجل متوسط سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 2.2848 جنيهًا للشراء 2.2998 جنيهًا للبيع
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