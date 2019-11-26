اسعار العملات اليوم في مصر الثلاثاء 26-11-2019 .. الدولار يخالف التوقعات في البنوك

أسعار العملات اليوم في مصر





تواصل اسعار العملات اليوم في مصر حالة استقرارها مقبال الجنيه المصري خلال بدلبة التعاملات الصباحية الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 ، وكانت اسعار العملات تشهد حالة من التباين امام الجنيه خلال تعاملات الفترة الماضية وبالاخص الدولار الذي يتراجع بقوة في سوق العملات في مصر امام الجنيه وننشر اخر تحديثات اسعار العملات اليوم في مصر وجاءت كما يلي:





اسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.06 جنيه للشراء، و 16.17 جنيه للبيع. سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.05 جنيه للشراء، و 16.15 جنيه للبيع. سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.05 جنيه للشراء، و 16.15 جنيه للبيع. سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.06 جنيه للشراء، و 16.16 جنيه للبيع. سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.06 جنيه للشراء، 16.16 جنيه للبيع. سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.05 جنيه للشراء، 16.15 جنيه للبيع. سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.05 جنيه للشراء، و 16.15 جنيه للبيع. سجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.06 جنيه للشراء، و 16.16 جنيه للبيع. سجل سعر الدولار فى بنك قناة السويس نحو 16.06 جنيه للشراء، و 16.16 جنيه للبيع. سجل سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 16.06 جنيه للشراء، و 16.16 جنيه للبيع.



