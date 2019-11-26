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المستقبل لهن.. "بيري" طفلة ال kg1 تحصل على بطولة الجمهورية في الجمباز

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 10:08 ص
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بوابة الفجر
ريم محمود
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أعلنت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، عن ثالث وأصغر نموذج متميز وموهوب من الطالبات، في إطار المبادرة والحملة التي أطلقها الاتحاد بعنوان "المستقبل لهن"، والتي تهدف إلى إبراز وتسليط الضوء على الطالبات المتميزات والمتفوقات في شتى المجالات بالمراحل التعليمية المختلفة.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن النموذج الثالث بالمبادرة هو للطفلة الموهوبة بيري محمد عباس عيسي، البالغة من العمر 5 سنوات وفي مرحلة kg1 بمدرسة سانت فاطيما في مدينه نصر، والحاصلة علي المستوي الثاني -فردي عام- في بطولة الجمهورية للجمباز انسات تحت 6 سنوات في الموسم الرياضي 2019-2020، واللاعبة في نادي اتحاد الشرطة الرياضي.

وأوضحت عبير، أن بيري رغم أول مشاركة لها في منافسات لعبة الجمباز، إلا أنها استطاعت أن تحصل علي لقب ومستوي متميز بين المنافسين في البطولة التي أقيمت بنادي المقاولين العرب، وذلك يرجع لتشجيع ومساندة أسرتها لها علي كافة المستويات.

ويقول والد الطفلة بيري: "بنحاول نوصل معاها في التمرين لأقصى درجات الكفاءه، كما نوفر ونسخر لها جميع الإمكانيات والمناخ المناسب لتشجيعها علي التفوق الرياضي والدراسي أيضا، ونفسها تبقي دكتورة".

وناشدت عبير، مدرسة سانت فاطيمة بمتابعة وتشجيع الطفلة بيري بشكل دائم ومستمر، كذلك تشجيع باقي الطالبات المتميزات في جميع الأنشطة والمجالات، قائلة: "المستقبل لهن".
المستقبل لهن.. "بيري" طفلة ال kg1 تحصل على بطولة الجمهورية في الجمباز
المستقبل لهن.. "بيري" طفلة ال kg1 تحصل على بطولة الجمهورية في الجمباز
المستقبل لهن.. "بيري" طفلة ال kg1 تحصل على بطولة الجمهورية في الجمباز
المستقبل لهن.. "بيري" طفلة ال kg1 تحصل على بطولة الجمهورية في الجمباز
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الكلمات المفتاحية

كي جي 1 بطولة الجمهورية الجمباز أخبار مصر

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