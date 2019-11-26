حظك اليوم: برج العذراء الثلاثاء على الصعيد المهني والعاطفي "لن تنجوا من حالتك النفسية إلا بالعاطفة"

العذراء: وضع القلق التوتر الممتد مع العذراء خلال هذه الأيام لا يتهم به كثيراً من كان على علم جيد بالعذراء حيث أن طبعهم يحمل تلك الصفات بشكل أساسي والتي قد تتمثل في بعض الرومانسية الداخلية التي تجعلهم قلقين دوماً بكثير من أمور الحياة الكبيرة وليست العارضة.





لكن ما يزيد الأمور سوء هو أن العذراء خلال هذه الفترة يتعرض لحالة ملل بالإضافة إلى مزيد من الإرهاق الجسدي النابع من الفكر المكثف منذ الأيام الماضية لكن خبراء الفلك ينظرون للأمر مع العذراء على أنه أكثر سهولة عن غيره بحيث يستطيع أبناء البرج في التخلص من التوتر برحله قصيره مع الأصدقاء المقربين.

على الصعيد العملي: الإرهاق النفسي بالعمل الذي يمر به العذراء خلال الأيام الماضية قد يؤثر علي الحالة المزاجية العامة له لكن عليه أن ينظر للعمل ببعض من التنظيم الذي يعطيه ما يتطلب ليتخلص من حالة الإرهاق التي يعاني منها.

على الصعيد العاطفي: العذراء من أكثر الأبراج عاطفية وهذا ما يجعل سلوكه غير منتظم وهناك افتعال واضح منه للمشاكل أو الإصرار على العند في علاقاتك العاطفة أو الصداقات ولن ينجوا من هذه الحالة السيئة إلا بطبعه العاطفي المحب للحياة لذلك عليه التحرر سريعاً من مؤثرات الحياة الصادمة.