ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق الجولة الخامسة





1- باريس سان جيرمان 12 نقطة.

2- ريال مدريد 7 نقاط.

3- كلوب بروج نقطتان.

4- جالاتا سراي نقطة وحيدة.



المجموعة الثانية



1- بايرن ميونخ 12 نقاط.

2- توتنهام 7 نقاط.

3- النجم الأحمر 3 نقاط.

4- أولومبياكوس نقطة وحيدة.



المجموعة الثالثة



1- مانشستر سيتي 10 نقاط.

2- دينامو زغرب 5 نقاط.

3- شاختار دونتسك 5 نقاط.

4- أتالانتا 1 نقاط.



المجموعة الرابعة



1- يوفنتوس 10 نقاط.

2- أتليتكو مدريد 7 نقاط.

3- لوكوموتيف موسكو 3 نقاط.

4- باير ليفركوزن 3 نقاط.



المجموعة الخامسة



1- ليفربول 9 نقاط.

2- نابولي 8 نقاط.

3- ريد بول سالزبورج 4 نقاط.

4- جينك نقطة وحيدة



المجموعة السادسة



1- برشلونة 8 نقاط.

2- بروسيا دورتموند 7 نقاط.

3- إنتر ميلان 4 نقاط.

4- سلافيا براج نقطتان.



المجموعة السابعة



1- لايبزج 9 نقاط.

2- ليون 7 نقاط.

3- زينيت 4 نقاط.

4- بنفكيا 3 نقاط.



المجموعة الثامنة



1- أياكس 7 نقاط.

2- تشيلسي 7 نقاط.

3- فالنسيا 7 نقاط.

4- ليل نقطة وحيدة.





تنطلق مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26 11 2019، العديد من المباريات الهامة في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، لذلك نقدم لكم في السطور التالية ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق الجولة.وقبل عرض ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا.. نرصد لكم أهم مباريات اليوموتقام اليوم العديد من المواجهات النارية ويأتي على رأسها يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد، ومانشستر سيتي ضد شاختار،، ومواجهة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان، ولقاء سرفينا زافيزدا ضد بايرن ميونيخ، وتوتنهام أمام أوليمبياكوس.المجموعة الأولى: