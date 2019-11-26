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التشكيل المتوقع لقمة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:00 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
علي نبوي
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استقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويستضيف ريال مدريد نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي على ملعب "سانتياجو برنابيو" في الجولة الخامسة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد كالتالي :-

حراسة المرمى : كورتوا

خط الدفاع : كارفخال - فاران - سيرجيو راموس - ميندي

خط الوسط : كاسيميرو - فالفيردي - مودريتش - كروس

خط الهجوم : كريم بنزيمة.


كما استقر الألماني توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان على التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة اليوم.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي :-

حراسة المرمى : كيلور نافاس

خط الدفاع : داجبا - تياجو سيلفا - كيمبابا - بيرنارت

خط الوسط : ماركينيوس - جاي - فيراتي

خط الهجوم : أنخيل دي ماريا - إيكاردي - كيليان مبابي.
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