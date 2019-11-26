حظك اليوم: برج الجوزاء الثلاثاء على الصعيد المهني والعاطفي "لن تنجوا مهنيناً بروح الدعابة والمرح"

الجوزاء: يتمتع برج الجوزاء بطابع فريد ومختلف عن باقي الأبراج وفي هذه الأيام تظهر مميزات الطابع المتغير والمتقلب له حيث أن طبعه الهوائي والمتقلب سكون أكثر ما يخرجه من حالة الملل والإحباط المسيطرة عليه وبالرغم الاعتراف بالتغيرات التي يواجهها الجوزاء إلا أن عليه الاعتراف بأنه مزاجي وهوائي.





دخول الجوزاء في حالة ملل قد يكون أمر سيء لكن علماء الفلك ينظرون للأمر على أنه طبيعي جداً بالنسبة لأبناء الجوزاء ويرون أنهم قادرين على الخروج من تلك الفترة بشكل انسيابي ومختلف قد يجعل الأخرين من حوله يعتقدون أنه لم يمر بالأزمة من الأساس.





على الصعيد العملي: يتمكن مولود برج الجوزاء في التخلص من حالة الملل بالعمل من خلال المرح والدعابة مع المحطين به لذلك ينصح له بالنظر إلى الأصدقاء المقربين منه بالعمل للاعتماد عليهم بشكل أساسي في التخلص من حالة الإحباط والتي لا تتناسب مع طباع هذا البرج نهائياً.





عملياً يصل الجوزاء لأفضل أحواله بالعمل والاجتهاد فقد يكون أكثر ما يسعده في التقدم بالعمل وإنجاز المهام الصعبة مع اللمسة الفنية للجوزاء ولذلك يعتبر علماء الفلك تلك الفترة هي الأسوأ على الجوزاء الذي يقتله الشعور بالعجز أمام الوصول لإنجازاته العملية لكنه قادر على تجاوزها بروح المرح والدعابة.



