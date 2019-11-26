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كيليان مبابي: لا أستحق الكرة الذهبية

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:31 ص
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مبابي
مبابي
الفجر الرياضي
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أكد كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان كيليان أنه لا يستحق الحصول على الكرة الذهبية هذا العام مشيراً إلى أن من بين المفضلين للفوز بها هم فان دايك وماني وميسي وكريستيانو رونالدو.

 

ورد مبابي على سؤال في هذا الخصوص مع صحيفة كيست فران: "هذا العام؟ يجب أن أكون مبهراً، لا أستحقها. هناك لاعبين فعلوا أكثر".

 

 وقال مبابي: "لم نفز مع بي اس جي ببطولات وطنية وخيبنا الآمال في دوري الأبطال. صحيح أنه على المستوى الفردي فزت بجوائز كثيرة، ولكن كرة القدم لا تلعب بشكل فردي ويجب قبول ذلك".

 

وأضاف اللاعب ذو الـ20 عاماً أن الحصول على الجائزة لا يقلقه "لا زال لدي وقت للفوز بها، لست متعجلاً، لست مهووساً بهذا الأمر".

 

 قائمة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد

 

حراسة المرمى: كيلور نافاس وسرجيو ريكو وجاريسون إينوسون

 

خط الدفاع: خوان بيرنات وكولين داجبا وعبدو ديال وبريسنيل كيمبيمبي ونيانزو كواسي وماركينيوس وتوماس مونييه وتياجو سيلفا

 

خط الوسط: عادل عوشيشي وأنخيل دي ماريا ودراكسلر وإدريسا جاي ولياندرو باريديس وسارابيا وماركو فيراتي

 

خط الهجوم: إدينسون كافاني وماورو إيكاردي ونيمار وكيليان مبابي

 

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