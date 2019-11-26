"دافئ وممطر ورياح مثيرة للأتربة".. الأرصاد تكشف طقس اليوم الثلاثاء

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا، بشأن طقس اليوم الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019، مؤكدة أنه يسود طقس دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتي شمال الصعيد نهاراً مائل للبرودة ليلاً





وأضافت الهيئة في بيانها: "وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على غرب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار والرياح اغلبها جنوبية غربية تنشط علي شمال البلاد ووسط سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة علي بعض المناطق".





أما عن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالأتي:

القاهرة 19 28

شبين الكوم 18 28

طنطا 18 27

دمنهور 17 27

الإسكندرية 14 25

بلطيم 16 27

مطروح 16 23

السلوم 16 22

سيوة 11 22

بورسعيد 19 28

دمياط 18 27

الزقازيق 18 28

الاسماعيلية 16 29

السويس 17 29

العريش 18 30

رفح 18 29

رأس سدر 18 28

نخل 10 31

نويبع 19 27

طابا 18 27

كاترين 06 24

الطور 17 29

شرم الشيخ 20 30

الغردقة 19 29

مرسى علم 18 29

الفيوم 18 29

بنى سويف 17 29

المنيا 16 30

أسيوط 16 31

سوهاج 16 32

قنا 17 32

الأقصر 18 32

أسوان 18 33

أبوسمبل 18 32

الوادى الجديد 17 33

شلاتين 20 29

ابو رماد 21 28

حلايب 22 26

رأس حدربة 22 26