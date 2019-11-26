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مرتضى منصور يكشف سبب خسارة الزمالك أمام إنبي

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 07:33 ص
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مرتضي منصور
مرتضي منصور
السيد علي
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علق رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، على خسارة نادي الزمالك، أمام نظيره إنبي في بطولة الدوري الممتاز. 

وأكد رئيس مجلس الأبيض، أن الحكم محمد الصباحي السبب في هزيمة فريقه أمام إنبي في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام، مساء أمس الإثنين.

وصرح مرتضى منصور، أن حكم اللقاء هو من يتحمل هزيمة الزمالك، وحده دون غيره، في بطولة الدوري العام، أمام الفريق البترولي.

ونوه منصور إلى أن الصباحي، كان هدفه فقط، هو أن يهمد لاعبي فريق الكرة بنادي الزمالك قبل المواجهة المنتظرة، أمام مازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا، لحساب دور المجموعات من البطولة الأفريقية.

وتابع رئيس الزمالك، أن الحكم لم يحتسب ركلة حرة في كرة الهدف الثاني لإنبي، وجعل اللقاء يسير حاي سجل محمد شريف مهاجم الفرق البترولي، هدف الفوز لفريقه.

وواصل منصور حديثه، متهكماً على ما حدث في اللقا، قائلاً : "أين اللجنة الخماسية من هذه الأمور، وأين لجنة الحكام من كل ما حدث.

وأكمل منصور حديثه أن منافسه "إنبي" لم يكن على مستوي الموعد، ولم يقدم مستوي يجعله يحقق نقاط اللقاء، خلال المباراة، وأنه وصل للمرمى مرتين سجل من خلالهما هدفين فقط دون أن يحدث أي إزعاج للأبيض آخر.

وإختمم رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مرتضى منصور، حديثه قائلا:" الهبوط ينتظر إنبي في نهاية الموسم، ولن ينجوا منه وهذا ما سنشهده جميعاً ".

وبخسارة فريق الزمالك، ظل رصيد الأبيض، عند النقطة 10 في المركز الرابع، فيما ارتقى نادي إنبي إلى النقطة 4 في المركز 15، وهرب من قاع الترتيب الذي ظل به طوال الجوالات الماضية.

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