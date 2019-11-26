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مورينيو ينافس ريال مدريد على صفقة جديده في الشتاء

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 07:15 ص
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مورينيو
مورينيو
حسام مجدي
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دخل البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي توتنهام الإنجليزي في منافسة مع نادي ريال مدريد الإسباني على صفقة جديده خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

توتنهام يستهدف ضم فيرنانديز

وأكدت صحيفة "أو جوكو" البرتغالية أن نادي توتنهام يستهدف ضم البرتغالي برونو فيرنانديز نجم نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن رغبة توتنهام في التعاقد مع فيرنانديز في الشتاء القادم بناءا على طلب من مورينيو لتدعيم الفريق حيث. يرى أن اللاعب متألق بشكل لافت في أخر موسمين وسيدعم مركز الوسط في الفريق الفترة القادمة.

مورينيو يحدد قيمة التعاقد مع برونو فيرنانديز 

وكشفت الصحيفة أن مورينيو طالب إدارة نادي توتنهام بتحديد مبلغ 70 مليون يورو لعرضهم على نادي لشبونة لضم برونو فيرنانديز في الشتاء.

منافسة شرسة تنتظر توتنهام لضم فيرنانديز

كما ذكرت الصحيفة أن هناك منافسة شرسة تنتظر توتنهام لضم فيرنانديز في يناير القادم حيث ترغب العديد من الأندية في ضمه أبرزها نادي ريال مدريد ونادي مانشستر سيتي.

مشاركات برونو فيرنانديز مع سبورتينج لشبونة هذا الموسم

وقد شارك برونو فيرنانديز في 16 مباراة حتى الآن مع نادي سبورتينج لشبونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 9 أهداف وصنع 5 أهداف آخرين.
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