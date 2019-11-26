شيرين سيف النصر تظهر بصور تصدم جمهور السوشيال ميديا بعد غياب طويل





تداول رواد السوشيال ميديا، صور صادمة للنجمة شيرين سيف النصر، وذلك في آخر ظهور لها أثناء توجهها إلى المحكمة للإدلاء بأقوالها في سرق مجوهراتها التي تقدر بـ 5 ملايين جنيه على يد أقرب صديقاتها مما استوجب عليها حضور الجلسة.وظهرت شيرين سيف النصر، بوزن زائد ومرتدية عباءة بلون أحمر قاتم مزينة بخيوط ذهبية، وتضع نظارة طبية وقامت بلم شعرها للخلف.وأثارت الصور المتداولة صدمة للجمهور وفي تساءل منهم هل هذه الصور للفنانة حقيقية أم لا، ولم يصدق البعض بأنها شيرين سيف النصر.وقال البعض الآخر من الجمهور بأنها لا تزال جميلة ومن الممكن أن تكون قد تعرضت لعلاج الكورتيزون أدى إلى زيادة وزنها.أطلت شيرين سيف النصر في الصور رجل كان يساعدها على الحركة ويمسك بيدها، وعندما لاحظت وجود كاميرا نظرت إليها وواصلت سيرها من قاعة المحكمة.ومن الجدير بالذكر أن النجمة شيرين سيف النصر، قد قررت الإعتزال عام 1996 كان لوفاة والدتها، مما أثر على حالتها النفسية ومن ثم لم تتمكن من التواجد فنيًا.وصرحت من قبل خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmc مع الإعلامي رامي رضوان، بأنها ستعود خلال الفترة القادمة من خلال عدة أعمال تقوم بقراءتها في الوقت الراهن.كما قالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية أكدت على سرقة مجوهراتها التي بلغت 5 ملايين جنيه وبلغت الشرطة، وتبين أن صديقتها من قامت بسرقة المجوهرات وذلك بعد التحري، وقام الجواهرجي الخاص بصديقتها ببيع غويشة بـ70 ألف جنيه، وتقليد 4 سلاسل وتزوير 4 عقود.