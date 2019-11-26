ثلاثة مراكز وصفقتين خياليتين في مخطط مانشستر سيتي المستقبلي

تراوض نادي مانشستر سيتي الإنجليزي العديد من الأفكار والمخططات والأحلام لتدعيم الفريق بشكل جيد خلال سوق الانتقالات سواء الشتوية أو الصيفية وذلك لزيادة عدد البطولات التي يحصدها الفريق والتمكن من حصد لقب دوري أبطال أوروبا.





أهداف مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الشتوية





ويعتبر المركز الأهم بالنسبة لنادي مانشستر سيتي لتدعيمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة هو مركز الدفاعة خاصة بعد إصابة الثنائي إيميريك لابورت وجون ستونز وغيابهم حتى نهاية الموسم

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ويستهدف نادي مانشستر سيتي العديد من الأسماء القوية لتدعيم مركز الدفاع في الفريق في الشتاء مثل خاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي و الثنائي إيفانز وسويونكو لاعبا ليستر سيتي.





أهداف مانشستر سيتي في الصيف





أما على صعيد الانتقالات الصيفية فا يضع نادي مانشستر سيتي خطط كبيرة حيث يفكر النادي في تدعيم مركز الوسط بالفريق والتعاقد مع صفقة مفاجأة في مركز الهجوم.





ويريد نادي مانشستر سيتي ضم لاعب وسط قوي لتدعيم الفريق في الصيف القادم وأبرز الأسماء المهتم بها النادي هو البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب وسط نادي سبورتينج لشبونة.





وبالنسبة لمركز الهجوم فإن نادي مانشستر سيتي يجهز ثلاثة مفاجآت قوية جدا للجميع في الصيف حيث يستهدف النادي ضم الإنجليزي جادون سانشو نجم نادي بوروسيا دورتموند.





مانشستر سيتي وحلم ضم مبابي وميسي





كما يفاضل نادي مانشستر سيتي بين صفقتين قويتين لضم أحدهم في الصيف وهما الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان أو الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني ولكن سيقف العائق المادي أمام مانشستر سيتي في هاتان الصفقتان بسبب المطالب المادية الضخمه جدا لأنديتهم للموافقة على رحيلهم.





هل سيتمكن مانشستر سيتي من تحقيق الحلم؟





وفي النهاية هل سيتمكن نادي مانشستر سيتي من تحقيق أحلامه في سوق الانتقالات الشتوية والصيفية والفوز في سباق التعاقد مع هذه الصفقات أم سيبحث التادي عن أسماء جديدة.





ترتيب مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز





ويتواجد نادي مانشستر سيتي في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة من أصل 13 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.



