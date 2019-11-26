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التشكيل المتوقع لمنتخب الإمارات أمام اليمن في الجولة الأولى من خليجي 24

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 03:29 ص
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منتخب الإمارات
منتخب الإمارات
أميرة فطيم
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يواجه المنتخب الإماراتي نظيره اليمني، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2019، على ملعب الدحيل، ضمن منافسات الجولة الأولي من كأس الخليج العربي "خليجي 24" 2019-2020.

ومن المقرر أن يقام اللقاء، في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة ونصف بتوقيت السعودية، والساعة العاشرة ونصف بتوقيت أبوظبي، وفي تمام الساعة السادسة ونصف بتوقيت جرينتش.

ويتواجد منتخبي الإمارات واليمن في المجموعة الأولى رفقة منتخبات؛ قطر والعراق، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات؛ السعودية، عمان، والكويت، والبحرين.

وخلت قائمة المنتخب الإماراتي من اسم عبد الرحمن آدم "عموري"، بسبب جاهزيته لخوض المباريات لعدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به في الفترة الأخيرة.

التشكيل المتوقع لمنتخب الإمارات في مواجهة اليمن:-

من المتوقع أن يدفع بيرت فان مارفيك، المدير الفني للمنتخب الإماراتي بخالد عيسى في حراسة المرمى، وأمامه بندر الأحبابي، فارس جمعة، إسماعيل أحمد، وليد عباس، فيما سيضع عامر عبدالرحمن، علي سالمين، خميس إسماعيل في وسط الميدان، وسيقود هجوم الإمارات، الثلاثي سيف راشد، إسماعيل الحمادي، وعلي مبخوت.

تشكيل الإمارات فيما يلي: 

حراسة مرمى: خالد عيسى
خط الدفاع: بندر الأحبابي – فارس جمعة – إسماعيل أحمد – وليد عباس
خط الوسط: عامر عبدالرحمن – علي سالمين – خميس إسماعيل
خط الهجوم: سيف راشد – إسماعيل الحمادي – وعلي مبخوت

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الكلمات المفتاحية

منتخب الإمارات خليجي 2024 خليج 24 الدوري المصري

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